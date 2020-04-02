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В Италии усиливается извержение вулкана Стромболи
Источник материала: ОНТ
Активность не утихает уже несколько дней. Накануне потоки лавы достигли моря.
Дым продолжает подниматься над огненной горой. Ранее, в марте, извержение было спровоцировано землетрясением. К этому времени информация о жертвах и разрушениях из-за выбросов вулканического пепла и песка не поступала.
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Активность не утихает уже несколько дней. Накануне потоки лавы достигли моря. Дым продолжает подниматься над огненной горой. Ранее, в марте, извержение было...
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