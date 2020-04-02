В Италии усиливается извержение вулкана Стромболи

Источник материала: ОНТ

Активность не утихает уже несколько дней. Накануне потоки лавы достигли моря.

Дым продолжает подниматься над огненной горой. Ранее, в марте, извержение было спровоцировано землетрясением. К этому времени информация о жертвах и разрушениях из-за выбросов вулканического пепла и песка не поступала.

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