Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве. ЭКСКЛЮЗИВ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Минске не против единой валюты в Союзном государстве.

«Но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль. Не российский рубль», – отметил он в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР».



«Вопрос в том, кто будет управлять эмиссионным центром?» – добавил белорусский лидер.

Полную версию интервью с Александром Лукашенко смотрите завтра, 3 апреля, на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 19.15.