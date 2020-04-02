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Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве. ЭКСКЛЮЗИВ
02.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Минске не против единой валюты в Союзном государстве.
«Но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль. Не российский рубль», – отметил он в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР».
Полную версию интервью с Александром Лукашенко смотрите завтра, 3 апреля, на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 19.15.
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Президент Беларуси заметил, что это должна быть нейтральная валюта.
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