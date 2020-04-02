В Беларуси упростят правила охоты и рыболовства. Куда направить свои пожелания?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшее время упростят правила охоты и рыболовства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в БООР собирают предложения по улучшению и упрощению соответствующих законов.

Пожелания можно направлять до 7 апреля по электронной почте Белорусского общества охотников и рыболовов. Кроме того, предложения принимаются по телефонам в Минске.



