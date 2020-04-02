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В Беларуси упростят правила охоты и рыболовства. Куда направить свои пожелания?

02.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшее время упростят правила охоты и рыболовства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в БООР собирают предложения по улучшению и упрощению соответствующих законов.

Пожелания можно направлять до 7 апреля по электронной почте Белорусского общества охотников и рыболовов. Кроме того, предложения принимаются по телефонам в Минске

В Беларуси упростят правила охоты и рыболовства. Куда направить свои пожелания?

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшее время упростят правила охоты и рыболовства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в БООР собирают...
 
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