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В Беларуси упростят правила охоты и рыболовства. Куда направить свои пожелания?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшее время упростят правила охоты и рыболовства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в БООР собирают предложения по улучшению и упрощению соответствующих законов.
Пожелания можно направлять до 7 апреля по электронной почте Белорусского общества охотников и рыболовов. Кроме того, предложения принимаются по телефонам в Минске.
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Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшее время упростят правила охоты и рыболовства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в БООР собирают...
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