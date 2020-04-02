Бизнес-совет при президенте высказался о проекте указа об отсрочке оплаты арендаторам госимущества

Источник материала: Tut.by

Совет по развитию предпринимательства подверг критике некоторые положения проекта указа президента об отсрочке арендной платы арендаторам государственного имущества, который подготовило Госкомимущество. Читайте, что предлагает Совет.



Фото: ced.by

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Госкомимущество подготовило проект указа президента , согласно которому арендаторам государственного имущества дадут возможность отсрочки платежей за аренду до 30 сентября — то есть на полгода. Рассрочку оплаты — до 1 января 2021 года. Также до 30 сентября 2020 года предлагается ввести мораторий на изменение базовой арендной величины, которая, правда, уже выросла с 1 апреля.

По мнению Совета, предусмотренные в проекте Указа меры поддержки предпринимателям являются недостаточными и не позволят сохранить рабочие места при складывающихся темпах падения покупательского спроса.

— Так, согласно имеющимся данным, доля арендных платежей в выручке предпринимателей, осуществляющих торговлю товарами легкой промышленности на рынках и торговых центрах Гомеля, достигает 50−60%. Причем взимаются указанные платежи в порядке предоплаты, — сообщает Совет.

В связи с этим Советом предложено дифференцировать меры поддержки предпринимателей в зависимости от их экономического положения.

В частности, предлагается освободить от арендной платы арендаторов государственной недвижимости по оплате арендной платы в случае приостановления ими работы на весь период такой приостановки.

— В случае более чем двукратного сокращения объема их выручки от реализации продукции (работ, услуг) за первый квартал 2020 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года предлагается предоставить отсрочку по оплате арендной платы в период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года с рассрочкой ее оплаты до 1 июля 2021 года исходя из базовой арендной ставки без применения повышающих коэффициентов, — предлагает Совет.

В других случаях с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года арендаторам недвижимого имущества производить оплату арендной платы за временное владение и пользование или за временное пользование таким имуществом по базовой арендной ставке без применения повышающих коэффициентов.

— В отношении арендодателей недвижимого имущества предлагается предусмотреть соответствующие меры по освобождению либо отсрочке исполнения обязательств по уплате арендной платы за землю, налога на землю, налога на недвижимость и налога на добавленную стоимость, уплачиваемых арендодателем за счет арендной платы, — считает Совет.

Предложения Совета направлены в Государственный комитет по имуществу.

Совет по развитию предпринимательства — постоянно действующий консультативный орган при президенте Беларуси. Основными задачами совета является подготовка предложений по формированию условий, стимулирующих развитие частного бизнеса и цифровизацию экономики, реализация единообразной практики применения законодательства в сфере предпринимательской деятельности и усиление социальной ответственности бизнеса. Совет возглавляет бывший первый вице-премьер, а ныне глава Минской области Александр Турчин. Его заместитель по Совету — сооснователь «Табак-Инвеста» и «Короны» Павлел Топузидис.