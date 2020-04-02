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На Южную Дакоту обрушился снегопад

02.04.2020 12:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Южную Дакоту обрушился снегопад

В западный регион США пришла стихия — начался снегопад в начале апреля, что не характерно для этого региона. 

Непогода парализовала движение и вынудила многих отказаться от поездок. Видимость на дороге сильно снизилась, многим автомобилистам из-за  штормового ветра  пришлось съехать с дороги, чтобы переждать снегопад. 

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В западный регион США пришла стихия — начался снегопад в начале апреля, что не характерно для этого региона.  Непогода парализовала движение и вынудила многих...
 
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