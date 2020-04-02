|
На Южную Дакоту обрушился снегопад
Источник материала: ОНТ
В западный регион США пришла стихия — начался снегопад в начале апреля, что не характерно для этого региона.
Непогода парализовала движение и вынудила многих отказаться от поездок. Видимость на дороге сильно снизилась, многим автомобилистам из-за штормового ветра пришлось съехать с дороги, чтобы переждать снегопад.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В западный регион США пришла стихия — начался снегопад в начале апреля, что не характерно для этого региона. Непогода парализовала движение и вынудила многих...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)