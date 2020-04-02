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Какие смартфоны сейчас в Беларуси можно купить выгоднее, чем обычно
Источник материала: Tut.by
Время от времени крупные (и не очень) продавцы устраивают скидки и разные акции на популярные смартфоны. Мы проверили предложения нескольких компаний и посмотрели, какие устройства сейчас получится купить чуть выгоднее, чем обычно.
А1
У компании действует несколько предложений. Например,
Еще один интересный вариант — скидка в 99% при покупке флагманского смартфона Huawei на второй аппарат. На сайте компании акция описывается так: покупаете за полную стоимость
Есть и парочка предложений с trade-in на смартфоны компании Samsung. Но подробно останавливаться на них сейчас не будем — все же, сдавать старое устройство в зачет нового захочет не каждый.
МТС
Со скидкой в 100 рублей, например, получится купить
Для абонентов тарифного плана «Супер max 50» предусмотрены скидки на последние смартфоны Apple — актуально с учетом того, что цены аппаратов от Apple недавно пошли вверх. Акция действует по 30 апреля.
Так,
Впрочем, есть нюанс: чтобы воспользоваться предложением и купить смартфоны по сниженной цене с оператором придется заключить дополнительное соглашение о пользовании связью МТС по тарифу «Супер max 50» на определенный период.
А еще в МТС со скидкой в 20% продается смартфон
life:)
Варианты со скидками есть и у этой компании. Например, до конца года при покупке
Правда, и тут все не так просто. Для получения скидки на Honor 8A Pro нужно подключить новую сим-карту с тарифом линейки Шейк на 19 месяцев.
Xistore
В одном из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси со скидкой, например, продается
Из других аппаратов со скидками выделяется, например, умные весы
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Время от времени крупные (и не очень) продавцы устраивают скидки и разные акции на популярные смартфоны.
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