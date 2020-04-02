Какие смартфоны сейчас в Беларуси можно купить выгоднее, чем обычно

Источник материала: Tut.by

Время от времени крупные (и не очень) продавцы устраивают скидки и разные акции на популярные смартфоны. Мы проверили предложения нескольких компаний и посмотрели, какие устройства сейчас получится купить чуть выгоднее, чем обычно.

А1



На фото iPhone Xs

У компании действует несколько предложений. Например, iPhone Xs от Apple с объемом памяти в 64 ГБ продается с выгодой в 340 рублей — устройство отдают за 1899 рублей. Также доступна рассрочка сроком на 24 месяца.

Еще один интересный вариант — скидка в 99% при покупке флагманского смартфона Huawei на второй аппарат. На сайте компании акция описывается так: покупаете за полную стоимость Huawei P30 Pro или P30 (можно в рассрочку) и получаете чуть более технически простой Huawei Y6 (2019) за 1% процент от его полной стоимости. Акция действует до 22 апреля.

Есть и парочка предложений с trade-in на смартфоны компании Samsung. Но подробно останавливаться на них сейчас не будем — все же, сдавать старое устройство в зачет нового захочет не каждый.

МТС



На фото Galaxy A51

Со скидкой в 100 рублей, например, получится купить Samsung Galaxy A51 . По промокоду «Нашел» устройство выйдет приобрести соответственно за 659 и 799 рублей в версиях с 64/128 ГБ памяти.

Для абонентов тарифного плана «Супер max 50» предусмотрены скидки на последние смартфоны Apple — актуально с учетом того, что цены аппаратов от Apple недавно пошли вверх. Акция действует по 30 апреля.

Так, iPhone 11 Pro (64 ГБ) стоит 2759 рублей (минус 690 рублей), такой же девайс на 256 ГБ памяти стоит 3179 рублей (минус 800 рублей). Версии Pro Max с таким же объемом памяти стоят 3029 и 3439 рублей (соответственно, минус 760 и 860 рублей). Гаджеты по этим ценам доступны как при одном платеже, так и в рассрочку.

Впрочем, есть нюанс: чтобы воспользоваться предложением и купить смартфоны по сниженной цене с оператором придется заключить дополнительное соглашение о пользовании связью МТС по тарифу «Супер max 50» на определенный период.

А еще в МТС со скидкой в 20% продается смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G . Его продают за 1119 рублей (доступна рассрочка).

life:)





Варианты со скидками есть и у этой компании. Например, до конца года при покупке Honor 9X (в рассрочку или одним платежом) второй смартфон — Honor 8A Pro (3/64 ГБ) — можно приобрести за 198 рублей. Официальная цена аппарата у других продавцов составляет 329 рублей.

Правда, и тут все не так просто. Для получения скидки на Honor 8A Pro нужно подключить новую сим-карту с тарифом линейки Шейк на 19 месяцев.

Xistore



На фото Redmi Note 8

В одном из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси со скидкой, например, продается Xiaomi Redmi Note 8 . Устройство с 4/64 ГБ памяти по промокоду «Греча» стоит 476,10 рублей при обычной цене в 569 рублей. Немного улучшенная версия девайса — Redmi Note 8T с NFC-модулем — стоит 499 рублей вместо 599 рублей.

Из других аппаратов со скидками выделяется, например, умные весы Mi Smart Scale 2 . Они продаются за 45,57 рублей вместе 56,98 рублей. Видеорегистратор MiJia Car DVR 1s Camera продается за 134,36 рублей (вместо 184,88 рублей). Смарт-часы Mobvoi TicWatch E2 оценили в 339 рублей при обычной цене в 590,79 рублей.