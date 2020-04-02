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Артем Милевский рассказал о своем отношении к журналистам

02.04.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал в эфире YouTube-канала «Трындец» о своем отношении к популярности, а также поделился мнением о журналистах. Краткий пересказ размещен на tribuna.com.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Не знаю, у меня вот недавно кто-то в комментариях написал: «О-о-о-ох! Опять Милевский! Я его вижу больше, чем родного папу!» Я начал смеяться. Ну прикольно.

А когда снимали документальный фильм «Миля»… То огромное спасибо Ромчику Бебеху. Он тогда ко мне приехал. Было не очень легко. Думал, что будет полегче фильм снимать. Но мне очень понравилось. А внимание… Пускай будет. Я никуда не прячусь.

Я нормально к журналистам отношусь вообще. Но вот у нас был случай в конце прошлого сезона. У нас есть такой блогер — Ивулин, «ЧестнОК». Он ведет передачу. В прошлом сезоне после игры с «Шахтером» наш Серый Кислый говорил матом-перематом, понес на судью. И он с камерой просто шел снимал это.

В итоге он там поймал на этом хайп, у него было очень много просмотров. И за это — то что он снял и показал, Сереге Кислому дали 5 матчей дисквалификации. Вот это я не приветствую. Он человека этим своим видео просто зарыл. Он лишился премиальных, чемпионского матча. Вот это вот я вообще не люблю.

За счет вот этого говна вылазить и говорить: «Вот я такой». Это некрасиво. Наоборот бы сказал, что выставлять это не будешь. Или сказал бы, что потом приедет к нам и снимет все культурно. А вот эту вот грязь он сделал… Я это не понимаю, — сказал Милевский.

 
 
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«У меня вот недавно кто-то в комментариях написал: О-о-о-ох! Опять Милевский!»
 
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