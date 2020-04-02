ГАИ: напомним детям ПДД

Источник материала: Новости Дзержинска

ГАИ напоминает родителям о необходимости обучения детей правилам безопасного поведения вблизи дорог.

Переходить проезжую часть можно только по пешеходным переходам. Прежде чем ребенок ступит на дорогу, он должен остановиться и осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся в его сторону машин.

Объясняйте юным участникам движения, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, деревьев, кустарников, даже если эта дорога находится на прилегающей к жилой застройке территории. Опасно обходить паркующийся автомобиль в непосредственной близости, потому что из-за маленького роста дети могут быть не видны водителю. Кататься на роликах и скейтбордах можно только во дворе, сквере или парке, на специальных площадках, дорожках, аллеях, но обязательно далеко от транспортных средств и большого скопления пешеходов.

Ребенку до 14 лет запрещено выезжать на дорогу на велосипеде и до 16 лет нельзя садиться за руль мопеда. Объясняйте детям, что двигаться на велосипеде разрешено только по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. Прикрепите к одежде своего ребенка повязку, нашивку, наклейку из световозвращающего материала. Это сделает его более заметным для водителей в темное время суток.

Отвозя детей на отдых, не забывайте, что они согласно ПДД должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования удерживающих устройств, если рост ребенка больше 150 сантиметров. При этом ребенок (как и все сидящие в автомобиле) должен быть пристегнут ремнем безопасности.



