Мужчина попытался работать из дома, но его кот все испортил

Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии многим приходится работать из дома, и порой у людей возникают неожиданные проблемы. Например, с домашними животными. Мужчина из США снял на видео, как его монитор буквально захватил кот! Разумеется, ни о какой работе в такой ситуации речи не шло. Посмотрите, что произошло.