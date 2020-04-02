В Брестской области водители наблюдают перемещения военной техники по трассам

Источник материала: Виртуальный Брест

Водители сообщают, что идут колонна за колонной, как минимум о трёх нам известно. Съёмки сделаны сегодня, 2 апреля 2020 года.





Куда перемещается военная техника, пока неизвестно. Первая запись - на развязке у г. Кобрин.

Вторая запись - трасса М1, тоже в районе Кобрина.

Водители шутят - может Кобрин кому-то объявил войну? Но скорее всего, какие-то учений, или может возвращаются с учений.