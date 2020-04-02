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В Брестской области водители наблюдают перемещения военной техники по трассам
02.04.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Водители сообщают, что идут колонна за колонной, как минимум о трёх нам известно. Съёмки сделаны сегодня, 2 апреля 2020 года.
Куда перемещается военная техника, пока неизвестно. Первая запись - на развязке у г. Кобрин.
Вторая запись - трасса М1, тоже в районе Кобрина.
Водители шутят - может Кобрин кому-то объявил войну? Но скорее всего, какие-то учений, или может возвращаются с учений.
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