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В Брестской области водители наблюдают перемещения военной техники по трассам

02.04.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Водители сообщают, что идут колонна за колонной, как минимум о трёх нам известно. Съёмки сделаны сегодня, 2 апреля 2020 года.

В Брестской области водители наблюдают перемещения военной техники по трассам

Куда перемещается военная техника, пока неизвестно. Первая запись - на развязке у г. Кобрин.

Вторая запись - трасса М1, тоже в районе Кобрина.

Водители шутят - может Кобрин кому-то объявил войну? Но скорее всего, какие-то учений, или может возвращаются с учений.

 
 
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  Водители сообщают, что идут колонна за колонной, как минимум о трёх нам известно. Съёмки сделаны сегодня, 2 апреля 2020 года. Куда перемещается военная техника, пока...
 
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