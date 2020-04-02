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В популярном телеграм-канале не смогли определить самого сексуального игрока чемпионата Беларуси. Большинство голосов набрал вариант "никто"

02.04.2020 13:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Популярный телеграм-канал "Антиглянец" (109 тысяч подписчиков) провел анонимный опрос по определению самого сексуального игрока чемпионата Беларуси.

32 процента респондентов проголосовали за вариант "никто". 31% — за игрока брестского "Динамо" Артема Милевского, 18% — за Зорана Марушича из "Немана". В топ-5 также попали Павел Седько (14%, "Рух"), Александр Папуш (3%, "Ислочь") и Артур Лесько (2%, "Энергетик"-БГУ).
 
 
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Популярный телеграм-канал "Антиглянец" (109 тысяч подписчиков) провел анонимный опрос по определению самого сексуального игрока чемпионата Беларуси.
 
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