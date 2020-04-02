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Семашко: интеграционные дорожные карты придется актуализировать из-за упущенных сроков
02.04.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Разработанные в прошлом году белорусско-российские интеграционные карты придется актуализировать из-за упущенных сроков. Об этом в интервью
"В прошедшем году белорусской и российской сторонами проделан внушительный объем работы, - напомнил дипломат. - Подготовлена и парафирована главами правительств обновленная программа действий двух стран по реализации Договора о Союзном государстве. Отраслевыми министерствами и ведомствами была развернута работа по подготовке 30 дорожных карт по формированию единых и объединенных рынков Союзного государства. Их принятие и реализация стали бы серьезным шагом вперед по всем направлениям интеграции".
Однако, подчеркнул Владимир Семашко, к моменту завершения работы над дорожными картами не было выполнено одно из основных условий белорусской стороны - урегулирование всех актуальных, не терпящих отлагательств уже в текущем 2020 году вопросов двустороннего сотрудничества. "Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко неоднократно акцентировал внимание на том, что подписание всех новых интеграционных договоренностей возможно лишь пакетным принципом, - указал посол. - Таким образом, отсутствие реального движения по энергетической тематике, устранению барьеров и созданию равных условий для субъектов хозяйствования без односторонних изъятий и ограничений не позволило выйти на подписание подготовленного пакета документов".
По словам дипломата, сегодня
"Но уже очевидно, что дорожные карты придется актуализировать, поскольку заложенные в них сроки реализации этапов интеграции изначально являлись очень сжатыми. Например, по целому ряду направлений к середине этого года предусматривалось формирование унифицированного законодательства. Сегодня очевидно, что сделано это в предусмотренные сроки уже не будет. Да и сама ситуация в нашем регионе и мире в целом, сложившаяся в последние дни и недели, заставляет переосмыслить отдельные элементы сотрудничества и скорректировать их в целях приведения к текущим реалиям", - заявил Владимир Семашко.
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Разработанные в прошлом году белорусско-российские интеграционные карты придется актуализировать из-за упущенных сроков. Об этом в интервью "Российской газете"...
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