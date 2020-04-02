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Путин уверен, что Беларусь и Россия найдут пути решения самых сложных вопросов союзного строительства
02.04.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент России Владимир Путин убежден, что Беларусь и Россия найдут пути решения даже самых сложных вопросов союзного строительства. Уверенность в этом он высказал в поздравительной телеграмме, направленной Президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.
"За более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания Договора о создании Союзного государства, нашим странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, - говорится в поздравлении. - Реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики".
Владимир Путин выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства.
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Путин уверен, что Беларусь и Россия найдут пути решения самых сложных вопросов союзного строительства
Президент России Владимир Путин убежден, что Беларусь и Россия найдут пути решения даже самых сложных вопросов союзного строительства. Уверенность в этом он...
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