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Парламентарии рассмотрят на весенней сессии большой пакет изменений в здравоохранении

02.04.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Парламентарии рассмотрят на весенней сессии большой пакет изменений в сфере здравоохранения, заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на открытии второй сессии седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарии рассмотрят на весенней сессии большой пакет изменений в здравоохранении

"Во время этой сессии наиболее объемный пакет изменений коснется сферы отечественного здравоохранения. Планируемые новации помогут уменьшить очереди в поликлиниках, оптимизировать графики прохождения медосмотра, обеспечить бесплатными медикаментами пациентов дневного стационара и сделать лекарства более доступными для жителей села, особенно тех населенных пунктов, где нет аптек, - отметил Владимир Андрейченко. - В комплексе внедрение этих и других новшеств позволит не только повысить качество медпомощи, ответственность специалистов и целых учреждений, но и поднять авторитет нашей медицины в обществе на ту высоту, которую она, безусловно, заслуживает".

 
 
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