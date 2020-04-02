Парламентарии рассмотрят на весенней сессии большой пакет изменений в здравоохранении

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Парламентарии рассмотрят на весенней сессии большой пакет изменений в сфере здравоохранения, заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на открытии второй сессии седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.





"Во время этой сессии наиболее объемный пакет изменений коснется сферы отечественного здравоохранения. Планируемые новации помогут уменьшить очереди в поликлиниках, оптимизировать графики прохождения медосмотра, обеспечить бесплатными медикаментами пациентов дневного стационара и сделать лекарства более доступными для жителей села, особенно тех населенных пунктов, где нет аптек, - отметил Владимир Андрейченко. - В комплексе внедрение этих и других новшеств позволит не только повысить качество медпомощи, ответственность специалистов и целых учреждений, но и поднять авторитет нашей медицины в обществе на ту высоту, которую она, безусловно, заслуживает".