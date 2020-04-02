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Белорусские депутаты ратифицировали визовое соглашение с ЕС

02.04.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Палата представителей Беларуси ратифицировала сегодня соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз. Рассматривается вопрос о ратификации соглашения о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские депутаты ратифицировали визовое соглашение с ЕС

Соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, Беларусь и Европейский союз подписали 8 января в Брюсселе. Стороны уверены, что это будет способствовать облегчению поездок граждан, развитию международных, в том числе туристических, контактов, а также укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры. Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что со вступлением его в силу Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В документе закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. Начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Предполагается, что визовое соглашение вступит в силу в июне 2020 года.

 
 
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  Палата представителей Беларуси ратифицировала сегодня соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз. Рассматривается вопрос о ратификации соглашения о реадмиссии...
 
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