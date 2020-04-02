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Не знаете, чем заняться дома всей семьёй? Почитайте

02.04.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что почитать на карантине, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Наталья Жданович, декан факультета начального образования БГПУ:
Если к проблеме досуга, когда взрослые остаются дома: как же найти какое-то совместное занятие? А ведь книга – это и есть выход, потому что если мы будем читать всей семьей, если и бабушки, и дедушки, и дети будут в этом процессе, то это будет только на пользу и семейные ценности как раз будут укрепляться. Это будет сближать людей, вообще, разных поколений.

Важно качество чтения. Не зря в качестве критерия оценки образования в странах используется именно читательская компетентность – насколько читая, человек понимает текст. И здесь очень важно находить те «фишки», приемы, которые позволят погружаться в содержание. Потом – обсудить героев, их поведение, обсудить те или иные поступки. И даже можно выйти на поведение ребенка – сравнить современные ситуации в жизни. И, конечно, это способствует воспитанию того человека, который будет нравственным, который будет ценить и любить своего ближнего и, безусловно, весь окружающий мир.

Не знаете, чем заняться дома всей семьёй? Почитайте

Люди в материале: Наталья Жданович

 
 
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Что почитать на карантине, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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