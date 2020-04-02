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Не знаете, чем заняться дома всей семьёй? Почитайте
Источник материала: СТВ
Что почитать на карантине, рассказали в программе
Наталья Жданович, декан факультета начального образования БГПУ:
Важно качество чтения. Не зря в качестве критерия оценки образования в странах используется именно читательская компетентность – насколько читая, человек понимает текст. И здесь очень важно находить те «фишки», приемы, которые позволят погружаться в содержание. Потом – обсудить героев, их поведение, обсудить те или иные поступки. И даже можно выйти на поведение ребенка – сравнить современные ситуации в жизни. И, конечно, это способствует воспитанию того человека, который будет нравственным, который будет ценить и любить своего ближнего и, безусловно, весь окружающий мир.
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Что почитать на карантине, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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