ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Милиция продолжает поиск пропавшей без вести Кумагерчик Елены

02.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Милиция продолжает поиск пропавшей без вести Кумагерчик Елены

Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести пропавшей Кумагерчик Елены Аркадьевны, 08.09.1976 года рождения, жительницы города Слуцка, которая 29.02.2020 ушла с территории кафе «Нон-Стоп» в Слуцке, после чего до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост около 165-170 см, среднего телосложения, лицо овальное, ло высокий, брови тонкие дугообразные, нос прямой, волосы длиной ни же плеч крашены в светлый тон.
Была одета: куртка бирюзового цвета до пояса, брюки темные, кофта серого цвета, полу-сапоги черного цвета.

Просим лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Кумагерчик Е.А., сообщить в органы внутренних дел по номерам телефонов: 8-01795-62662, 52521, моб. 8-033-6045518, 8-029-6054246. За предоставление значимой информации анонимность и вознаграждение гарантируем!


ОУР Слуцкого РОВД

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести пропавшей Кумагерчик Елены Аркадьевны, 08.09.1976 года рождения, жительницы города Слуцка, которая 29.02.2020 ушла с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не знаете, чем заняться дома всей семьёй? Почитайте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика