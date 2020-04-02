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Милиция продолжает поиск пропавшей без вести Кумагерчик Елены
02.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести пропавшей Кумагерчик Елены Аркадьевны, 08.09.1976 года рождения, жительницы города Слуцка, которая 29.02.2020 ушла с территории кафе «Нон-Стоп» в Слуцке, после чего до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Приметы: рост около 165-170 см, среднего телосложения, лицо овальное, ло высокий, брови тонкие дугообразные, нос прямой, волосы длиной ни же плеч крашены в светлый тон.
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Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести пропавшей Кумагерчик Елены Аркадьевны, 08.09.1976 года рождения, жительницы города Слуцка, которая 29.02.2020 ушла с...
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