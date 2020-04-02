Милиция продолжает поиск пропавшей без вести Кумагерчик Елены

Источник материала: Слуцк Город





Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести пропавшей Кумагерчик Елены Аркадьевны, 08.09.1976 года рождения, жительницы города Слуцка, которая 29.02.2020 ушла с территории кафе «Нон-Стоп» в Слуцке, после чего до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост около 165-170 см, среднего телосложения, лицо овальное, ло высокий, брови тонкие дугообразные, нос прямой, волосы длиной ни же плеч крашены в светлый тон.

Была одета: куртка бирюзового цвета до пояса, брюки темные, кофта серого цвета, полу-сапоги черного цвета.

Просим лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Кумагерчик Е.А., сообщить в органы внутренних дел по номерам телефонов: 8-01795-62662, 52521, моб. 8-033-6045518, 8-029-6054246. За предоставление значимой информации анонимность и вознаграждение гарантируем!



ОУР Слуцкого РОВД