В Витебске во время ремонта на предприятии нашли ртуть

Источник материала: ОНТ

Во время ремонта в здании ОАО «Витебсклифт» 1 апреля был обнаружен разлив ртути, сообщили в МЧС.

На место ЧП сразу же прибыли спасатели. Опасное вещество было разлито на площади 1,5 кв. м на 3-м этаже административного здания. Ртуть нашли под порогом дверного проема одного из кабинетов. Сотрудники МЧС удалили вещество, собрав 30 г металла.

В результате ЧП пострадавших нет. Эвакуация работников не понадобилась. Собранную ртуть изъяли, ее утилизируют.

ФОТО: МЧС

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