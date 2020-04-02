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В Витебске во время ремонта на предприятии нашли ртуть
Источник материала: ОНТ
Во время ремонта в здании ОАО «Витебсклифт» 1 апреля был обнаружен разлив ртути,
На место ЧП сразу же прибыли спасатели. Опасное вещество было разлито на площади 1,5 кв. м на 3-м этаже административного здания. Ртуть нашли под порогом дверного проема одного из кабинетов. Сотрудники МЧС удалили вещество, собрав 30 г металла.
В результате ЧП пострадавших нет. Эвакуация работников не понадобилась. Собранную ртуть изъяли, ее утилизируют.
ФОТО: МЧС
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Во время ремонта в здании ОАО «Витебсклифт» 1 апреля был обнаружен разлив ртути, сообщили в МЧС. На место ЧП сразу же прибыли спасатели. Опасное вещество было...
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