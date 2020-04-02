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В Витебске во время ремонта на предприятии нашли ртуть

02.04.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске во время ремонта на предприятии нашли ртуть

Во время ремонта в здании ОАО «Витебсклифт» 1 апреля был обнаружен разлив ртути, сообщили в МЧС.

На место ЧП сразу же прибыли спасатели. Опасное вещество было разлито на площади 1,5 кв. м на 3-м этаже административного здания. Ртуть нашли  под порогом дверного проема одного из кабинетов. Сотрудники МЧС удалили вещество, собрав 30 г металла. 

В результате ЧП пострадавших нет. Эвакуация работников не понадобилась. Собранную ртуть изъяли, ее утилизируют.

 ФОТО: МЧС 

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Во время ремонта в здании ОАО «Витебсклифт» 1 апреля был обнаружен разлив ртути, сообщили в МЧС. На место ЧП сразу же прибыли спасатели. Опасное вещество было...
 
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