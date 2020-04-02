Александр Лукашенко провел рабочую встречу с главой ГТК

Источник материала: ОНТ

Работу государственной границы Президент назвал лакмусовой бумажкой функционирования экономики.

Глава государства подчеркнул, что в оперативном режиме отслеживает передвижение на границе потоков большегрузного транспорта и граждан. К слову, по сравнению с прошлым годом импорт в Беларусь, как и транзит через нашу страну, возросли на 8-9 %.

Для того, чтобы оперативнее оформлять скоропортящиеся грузы, Государственный таможенный комитет принял решение пропускать их через границу в первостепенном порядке.

Учитывая, что сотрудники таможенных органов напрямую сталкиваются с приехавшими из-за рубежа, интересовался Президент и настроением в коллективе: есть ли среди сотрудников заболевшие, необходима ли таможне какая-то помощь в этот период.

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