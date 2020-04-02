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В Бресте и Барановичах начался скрытый контроль скорости без установки предупреждающих знаков
Источник материала: Tut.by
Скрытый контроль скорости мобильными датчиками будет осуществляться с 2 апреля в Бресте и Барановичах. Об этом
Контролировать скорость движения будут в тестовом режиме. Предупреждающие о камерах знаки устанавливаться не будут, но и «попавшиеся» водители не будут привлечены к административной ответственности.
Сообщается, что это тестирование предусмотрено методикой процедуры контроля скоростных режимов УГАИ МВД Беларуси.
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«Попавшиеся» водители не будут привлечены к административной ответственности.
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