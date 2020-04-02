В Бресте и Барановичах начался скрытый контроль скорости без установки предупреждающих знаков

Источник материала: Tut.by

Скрытый контроль скорости мобильными датчиками будет осуществляться с 2 апреля в Бресте и Барановичах. Об этом сообщили в областной ГАИ.



Фото: Глеб Малофеев

Контролировать скорость движения будут в тестовом режиме. Предупреждающие о камерах знаки устанавливаться не будут, но и «попавшиеся» водители не будут привлечены к административной ответственности.

Сообщается, что это тестирование предусмотрено методикой процедуры контроля скоростных режимов УГАИ МВД Беларуси.