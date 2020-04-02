Источник материала: Новости Волковыска

Палата представителей Беларуси ратифицировала сегодня соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, передает БЕЛТА.

Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, представляя в Овальном зале визовое соглашение, отметил, что оно «нацелено на максимальное взаимное упрощение порядка выдачи виз».

В числе главных положений соглашения он назвал стоимость «шенгена», которая снизится для белорусов до 35 евро. Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке. Например, чтобы получить пятилетний «шенген» работнику предприятия, предпринимателю достаточно будет предоставить письмо от принимающей организации.

Замминистра обратил внимание, что соглашение касается только краткосрочных виз и никак не регулирует порядок выдачи «шенгена» для учебы или работы.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры. Решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней).

Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что со вступлением его в силу Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В документе закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. Начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомл