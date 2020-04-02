1 апреля стартовал прием заявок от участников Национального конкурса «Предприниматель года»

Подавать их необходимо с копией документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя либо руководителя не позднее 31 мая 2020 года в горисполкомы, райисполкомы, администрации районов г.Минска по месту государственной регистрации.
Прием заявок осуществляется до 01 июня 2020 года.
Образец заявки можно скачать на сайте конкурса:
Участие в конкурсе бесплатное.
В 2020 году конкурс проводится среди юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства (кроме номинации «Стабильный успех»), в уставном фонде которых акции (доли) государства отсутствуют либо составляют менее 50 процентов, а также же индивидуальных предпринимателей по 5 номинациям:
- «Успешный старт»;
- «Стабильный успех» (в данной номинации участвуют крупные предприятия);
- «Эффективный бизнес в сфере производства»;
- «Эффективный бизнес в сфере услуг»;
- «Эффективный индивидуальный бизнес» (в данной номинации участвуют индивидуальные предприниматели).
2 причины участвовать в конкурсе:
- Получить заслуженное признание Правительства и делового сообщества
- Еще раз заявить о себе и своем бизнесе с помощью средств массовой информации, стать вдохновителем и примером для начинающих бизнесменов.
Принципиальными условиями отбора претендентов для участия в конкурсе являются отсутствие у его участников:
по итогам деятельности за календарный год, непосредственно предшествующий году, в котором проводится конкурс, убытков
от реализации продукции, товаров, работ, услуг;
в календарном году, непосредственно предшествующем году,
в котором проводится конкурс:
задолженности перед республиканским и местными бюджетами, бюджетами государственных внебюджетных фондов, а также по выплате заработной платы;
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
и (или) приведших к тяжелым производственным травмам, произошедших по вине работодателя;
вступивших в законную силу приговоров, определений
и постановлений суда у индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица за преступления против порядка осуществления экономической деятельности;
случаев наложения согласно вступившим в силу постановлениям суда, органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, административных взысканий на участника конкурса
в виде штрафа за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, в совокупности по которым сумма штрафа превышает 250 базовых величин.
Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке Премьер-министром Республики Беларусь либо
по его поручению Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь с вручением дипломов «Пераможца Нацыянальнага конкурсу «Прадпрымальнiк года», памятного приза конкурса и поощрением премией в размере 50 базовых величин.