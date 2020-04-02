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1 апреля стартовал прием заявок от участников Национального конкурса «Предприниматель года»

02.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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 Подавать их необходимо с копией документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя либо руководителя  не позднее 31 мая 2020 года в горисполкомы, райисполкомы, администрации районов г.Минска по месту государственной регистрации.

Прием заявок осуществляется до 01 июня 2020 года.

Образец заявки можно скачать на сайте конкурса: www.предприниматель-года.бел., перейдя по ссылке  http://www.economy.gov.by/ru/bizKonk-txt-ru.

Участие в конкурсе бесплатное.

 В 2020 году конкурс проводится среди юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства (кроме номинации «Стабильный успех»), в уставном фонде которых акции (доли) государства отсутствуют либо составляют менее 50 процентов, а также же индивидуальных предпринимателей по 5 номинациям:

  • «Успешный старт»;
  • «Стабильный успех» (в данной номинации  участвуют крупные предприятия);
  • «Эффективный бизнес в сфере производства»;
  • «Эффективный бизнес в сфере услуг»;
  • «Эффективный индивидуальный бизнес» (в данной номинации  участвуют индивидуальные предприниматели).

 

2 причины участвовать в конкурсе:

  1. Получить заслуженное признание Правительства и делового сообщества
  2. Еще раз заявить о себе и своем бизнесе с помощью средств массовой информации, стать вдохновителем и примером для начинающих бизнесменов.

Принципиальными условиями отбора претендентов для участия в конкурсе являются отсутствие у его участников:

по итогам деятельности за календарный год, непосредственно предшествующий году, в котором проводится конкурс, убытков
от реализации продукции, товаров, работ, услуг;

в календарном году, непосредственно предшествующем году,
в котором проводится конкурс:

задолженности перед республиканским и местными бюджетами, бюджетами государственных внебюджетных фондов, а также по выплате заработной платы;

несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
и (или) приведших к тяжелым производственным травмам, произошедших по вине работодателя;

вступивших в законную силу приговоров, определений
и постановлений суда у индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица за преступления против порядка осуществления экономической деятельности;

случаев наложения согласно вступившим в силу постановлениям суда, органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, административных взысканий на участника конкурса
в виде штрафа за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, в совокупности по которым сумма штрафа превышает 250 базовых величин.

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке Премьер-министром Республики Беларусь либо
по его поручению Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь с вручением дипломов «Пераможца Нацыянальнага конкурсу «Прадпрымальнiк года», памятного приза конкурса и поощрением премией в размере 50 базовых величин.

 


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Теги: Минск
 
 
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 Подавать их необходимо с копией документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя либо руководителя  не позднее 31 мая 2020 года в горисполкомы,
 
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