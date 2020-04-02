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При приобретении бывшей в употреблении вещи правоохранители рекомендуют проверять ее с помощью этого ресурса.
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На сайте МВД можно проверить купленный с рук телефон или фотоаппарат
02.04.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
На сайте
В соответствующем разделе
При приобретении бывшей в употреблении вещи правоохранители рекомендуют проверять ее с помощью этого ресурса.
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На сайте МВД по серийному номеру мобильного телефона теперь можно узнать, не был ли он утерян или похищен. В соответствующем...
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