Источник материала: Новости Волковыска

На сайте МВД по серийному номеру мобильного телефона теперь можно узнать, не был ли он утерян или похищен.

В соответствующем разделе «Сервисы» гражданам предоставлена возможность получения информации о похищенных, утерянных номерных вещах, имеющих индивидуальный номер, присвоенный заводом-изготовителем. Номерные вещи - это, к примеру, мобильные телефоны и фотоаппараты.

При приобретении бывшей в употреблении вещи правоохранители рекомендуют проверять ее с помощью этого ресурса.