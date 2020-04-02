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"Предприятия должны работать, люди - получать зарплату" Качанова вдруг заговорила о ситуации в мире
Источник материала: Партизан
Ситуация в мире требует от Беларуси мобилизации усилий и готовности оперативно реагировать на вызовы.
Ситуация в мире сегодня непростая, в том числе из-за эпидемиологической обстановки, констатировала председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии весенней сессии верхней палаты белорусского парламента.
Снижается производственная активность, с серьезными проблемами сталкиваются сырьевые и товарные рынки, сектор услуг, нарушены кооперационные связи между государствами.
"Негативное влияние ощущают на себе все страны мира, в том числе и Беларусь. Это требует от нас мобилизации усилий, готовности оперативно реагировать на возникающие вызовы", - заявила Качанова
"Мы прекрасно понимаем, что главное - это экономика, а соответственно, и благополучие наших граждан. Предприятия должны работать, люди - получать заработную плату, а бюджет - средства для выполнения социальных программ и обязательств", - подчеркнула спикер.
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Ситуация в мире требует от Беларуси мобилизации усилий и готовности оперативно реагировать на вызовы.
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