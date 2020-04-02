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Купленный с рук телефон или фотоаппарат можно проверить на сайте МВД

02.04.2020 15:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Купленный с рук телефон или фотоаппарат можно проверить на сайте МВД

Теперь на сайте МВД по серийному номеру мобильного телефона можно узнать, не был ли он утерян или украден.

Информация об украденных, утерянных номерных вещах предоставляется, если у них имеется индивидуальный номер, присвоенный заводом-изготовителем. 

Чтобы получить необходимые сведения, нужно в разделе «Сервисы» на главной странице сайта выбрать подраздел «Похищенные, утерянные номерные вещи». Речь идет о мобильных телефонах, фотоаппаратах.

Если приобретаете бывшую в употреблении вещь, в МВД рекомендуют проверять ее с помощью этого ресурса.

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Теперь на сайте МВД по серийному номеру мобильного телефона можно узнать, не был ли он утерян или украден. Информация об украденных, утерянных номерных вещах...
 
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На сайте МВД можно проверить купленный с рук телефон или фотоаппарат
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