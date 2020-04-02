|
Купленный с рук телефон или фотоаппарат можно проверить на сайте МВД
Источник материала: ОНТ
Теперь на
Информация об украденных, утерянных номерных вещах предоставляется, если у них имеется индивидуальный номер, присвоенный заводом-изготовителем.
Чтобы получить необходимые сведения, нужно в разделе «Сервисы» на главной странице сайта выбрать подраздел «Похищенные, утерянные номерные вещи». Речь идет о мобильных телефонах, фотоаппаратах.
Если приобретаете бывшую в употреблении вещь, в МВД рекомендуют проверять ее с помощью этого
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь на сайте МВД по серийному номеру мобильного телефона можно узнать, не был ли он утерян или украден. Информация об украденных, утерянных номерных вещах...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)