Купленный с рук телефон или фотоаппарат можно проверить на сайте МВД

Источник материала: ОНТ

Теперь на сайте МВД по серийному номеру мобильного телефона можно узнать, не был ли он утерян или украден.

Информация об украденных, утерянных номерных вещах предоставляется, если у них имеется индивидуальный номер, присвоенный заводом-изготовителем.

Чтобы получить необходимые сведения, нужно в разделе «Сервисы» на главной странице сайта выбрать подраздел «Похищенные, утерянные номерные вещи». Речь идет о мобильных телефонах, фотоаппаратах.

Если приобретаете бывшую в употреблении вещь, в МВД рекомендуют проверять ее с помощью этого ресурса .

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