ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БАТЭ заработал на трансферах 1,55 млн долларов в 2019 году, потратил — 680 тысяч

02.04.2020 16:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

БАТЭ опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2019 год. Согласно ей, клуб в прошлом году потратил на трансферы 1,4 млн рублей (680 тысяч долларов по среднему курсу за 2019 год).

Получил БАТЭ от трансферных сделок 3,2 млн рублей (1,55 млн долларов). Отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2019 года БАТЭ остались должны: "Хапоэль" — 100 тысяч евро за трансфер Николича, а также "Црвена Звезда" — 705 тысяч рублей (337 тысяч долларов). В сербский клуб в 2019 году перешли два футболиста — Мирко Иванич и Неманя Милунович.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БАТЭ опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2019 год. Согласно ей, клуб в прошлом году потратил на трансферы 1,4 млн рублей (680 тысяч долларов по среднему курсу за 2019...
 
Новости дня
Новости разные
 
Детям детей расскажите о них…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика