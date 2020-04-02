БАТЭ заработал на трансферах 1,55 млн долларов в 2019 году, потратил — 680 тысяч

Получил БАТЭ от трансферных сделок 3,2 млн рублей (1,55 млн долларов). Отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2019 года БАТЭ остались должны: "Хапоэль" — 100 тысяч евро за трансфер Николича, а также "Црвена Звезда" — 705 тысяч рублей (337 тысяч долларов). В сербский клуб в 2019 году перешли два футболиста — Мирко Иванич и Неманя Милунович.



