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В Конго из-за обрыва линии электропередачи погибли 20 человек
Источник материала: СТВ
Новости Конго. Обрыв линии электропередачи привел к гибели 20 человек в Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло неподалеку от столицы страны.
Падение высоковольтных кабелей произошло из-за удара молнии во время сильного ливня. Поражение электрическим током получили еще несколько местных жителей. Их доставили в больницу.
Некоторые из пациентов находятся в критическом состоянии. Медики не исключают, что число жертв может возрасти.
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Новости Конго. Обрыв линии электропередачи привел к гибели 20 человек в Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло неподалеку от столицы...
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