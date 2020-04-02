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В Конго из-за обрыва линии электропередачи погибли 20 человек

02.04.2020 16:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Конго. Обрыв линии электропередачи привел к гибели 20 человек в Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло неподалеку от столицы страны.

В Конго из-за обрыва линии электропередачи погибли 20 человек

Падение высоковольтных кабелей произошло из-за удара молнии во время сильного ливня. Поражение электрическим током получили еще несколько местных жителей. Их доставили в больницу.

Некоторые из пациентов находятся в критическом состоянии. Медики не исключают, что число жертв может возрасти.

В Конго из-за обрыва линии электропередачи погибли 20 человек

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Новости Конго. Обрыв линии электропередачи привел к гибели 20 человек в Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло неподалеку от столицы...
 
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