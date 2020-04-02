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Крупнейший авиаперевозчик Великобритании отправил в неоплачиваемый отпуск 80 % своих сотрудников

02.04.2020 16:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Крупнейший авиаперевозчик Британии отправил в неоплачиваемый отпуск 80 % своих сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это примерно 36 тысяч человек.

Крупнейший авиаперевозчик Великобритании отправил в неоплачиваемый отпуск 80 % своих сотрудников

Среди них пилоты, стюардессы, а также наземный персонал, инженеры и сотрудники головного офиса. Разрешение на осуществление таких мер компания получила от профсоюза. Сейчас стороны прорабатывают детали соглашения. При этом в авиакомпании подчеркивают: об увольнении работников речь не идет.

Ранее об отправке в неоплачиваемый отпуск 16,5 тысяч сотрудников объявил крупнейший авиаперевозчик Канады.

Крупнейший авиаперевозчик Великобритании отправил в неоплачиваемый отпуск 80 % своих сотрудников

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Новости Великобритании. Крупнейший авиаперевозчик Британии отправил в неоплачиваемый отпуск 80 % своих сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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