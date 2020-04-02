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Крупнейший авиаперевозчик Великобритании отправил в неоплачиваемый отпуск 80 % своих сотрудников
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Крупнейший авиаперевозчик Британии отправил в неоплачиваемый отпуск 80 % своих сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это примерно 36 тысяч человек.
Среди них пилоты, стюардессы, а также наземный персонал, инженеры и сотрудники головного офиса. Разрешение на осуществление таких мер компания получила от профсоюза. Сейчас стороны прорабатывают детали соглашения. При этом в авиакомпании подчеркивают: об увольнении работников речь не идет.
Ранее об отправке в неоплачиваемый отпуск 16,5 тысяч сотрудников объявил крупнейший авиаперевозчик Канады.
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Новости Великобритании. Крупнейший авиаперевозчик Британии отправил в неоплачиваемый отпуск 80 % своих сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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