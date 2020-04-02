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Минпром: на карантин никто не уходит, режим работы не изменен

02.04.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минпром мониторит ситуацию на подведомственных предприятиях. Режим работы организаций не изменен и находится на личном контроле министра промышленности.

Об этом в комментарии Office Life сообщил пресс-секретарь министерства Владимир Подоляк.

Минпром признает, что существуют факты нарушения обязательств иностранными контрагентами из-за чего срываются поставки комплектующих белорусским предприятиям. Из-за этого заводы корректируют свою работу - переносят рабочие дни на другие даты.

"В случаях возникновения затруднительных ситуаций с поставками белорусской продукции на зарубежные рынки прорабатываются альтернативные варианты решения проблем" - сказал Подоляк.
 
 
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Минпром мониторит ситуацию на подведомственных предприятиях. Режим работы организаций не изменен и находится на личном контроле министра промышленности.
 
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