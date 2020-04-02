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Минпром: на карантин никто не уходит, режим работы не изменен
Источник материала: Партизан
Минпром мониторит ситуацию на подведомственных предприятиях. Режим работы организаций не изменен и находится на личном контроле министра промышленности.
Об этом в комментарии
Минпром признает, что существуют факты нарушения обязательств иностранными контрагентами из-за чего срываются поставки комплектующих белорусским предприятиям. Из-за этого заводы корректируют свою работу - переносят рабочие дни на другие даты.
"В случаях возникновения затруднительных ситуаций с поставками белорусской продукции на зарубежные рынки прорабатываются альтернативные варианты решения проблем" - сказал Подоляк.
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Минпром мониторит ситуацию на подведомственных предприятиях. Режим работы организаций не изменен и находится на личном контроле министра промышленности.
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