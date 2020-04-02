Минпром: на карантин никто не уходит, режим работы не изменен

Office Life сообщил пресс-секретарь министерства Владимир Подоляк. Об этом в комментариисообщил пресс-секретарь министерства





Минпром признает, что существуют факты нарушения обязательств иностранными контрагентами из-за чего срываются поставки комплектующих белорусским предприятиям. Из-за этого заводы корректируют свою работу - переносят рабочие дни на другие даты.





"В случаях возникновения затруднительных ситуаций с поставками белорусской продукции на зарубежные рынки прорабатываются альтернативные варианты решения проблем" - сказал Подоляк.