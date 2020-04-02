В соответствии с ч.ч.4, 6 ст.70 Кодекса Республики Беларусь о земле при предоставлении земельного участка по результатам аукциона по продаже земельного участка в частную собственность срок, в течение которого победитель такого аукциона обязан обратиться за государственной регистрацией в отношении этого земельного участка и приступить к его занятию, определяется в решении местного исполнительного комитета об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и не может превышать срока, установленного ч.9 этой статьи (одного года со дня государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него), а если земельный участок предоставлялся для строительства капитального строения (здания, сооружения) — одного года для граждан со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство такого капитального строения (здания, сооружения).

Сроки выполнения землепользователем условий отвода земельного участка, в том числе обращения за государственной регистрацией в отношении этого земельного участка, могут быть продлены соответствующими местными исполнительными комитетами путем принятия в установленном порядке решения на основании заявления землепользователя, поданного до истечения срока совершения указанных действий, но не ранее чем за два месяца до их истечения, при наличии уважительной причины, препятствующей выполнению условий отвода (болезнь, отсутствие в Республике Беларусь или иная уважительная причина).

Например, в жалобе суду С. указал, что 17.11.2017 по результатам проведенного аукциона им был приобретен земельный участок. В соответствии с решением исполкома победитель аукциона обязуется в трехмесячный срок с момента подписания протокола осуществить государственную регистрацию права собственности на земельный участок.

Своевременно за государственной регистрацией он не обратился, поскольку переживал тяжелую психотравмирующую семейную ситуацию (развод с супругой). Решением райисполкома №25 от 13.07.2019 ему отказано в удовлетворении его заявления о продлении срока регистрации прав в отношении приобретенного земельного участка. Жалоба в вышестоящую инстанцию осталась без удовлетворения.

Просил суд признать незаконным решение райисполкома №25 от 13.07.2019 и обязать исполком продлить на три месяца срок для государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок, пропущенный, с его точки зрения, по уважительным причинам.

По делу установлено, что исполком 29.05.2017 принял решение №145 об изъятии земельного участка площадью 0,1500 га неиспользуемых земель, из земель аг.Д., для проведения аукциона по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Данным решением определены условия проведения аукциона и обязанности победителя аукциона, в том числе обязанность осуществить государственную регистрацию прав, ограничений на земельный участок в трехмесячный срок с даты проведения аукциона.

В соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона по продаже земельного участка в частную собственность граждан Республики Беларусь от 17.11.2017, объявленный аукцион признан состоявшимся и земельный участок площадью 0,1500 га, расположенный в аг.Д, передан победителю аукциона С.

В протоколе, помимо иных условий приобретения земельного участка, предусмотрена обязанность указанного лица самостоятельно и за свой счет зарегистрировать переход права собственности на этот участок в органах по государственной регистрации и земельному кадастру в течении трех месяцев с даты проведения аукциона.

Данный протокол подписан С. и вручен ему для последующего осуществления государственной регистрации права частной собственности на земельный участок, однако обязанность зарегистрировать переход права на земельный участок им не выполнена.

Решением районного суда жалоба С. отклонена, поскольку причины столь длительного неисполнения обязанностей по осуществлению государственной регистрации прав признаны судом неуважительными.

Кроме того, судом принято во внимание, что в соответствии с вышеприведенными нормами законодательства обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган за продлением срока государственной регистрацией в отношении земельного участка, землепользователь вправе лишь до истечения установленного срока совершения указанных действий, а С. обратился в райисполком с соответствующим заявлением спустя более года после истечения этого срока.

Начальник отдела по надзору

за соответствием закону

судебных постановлений

по гражданским делам О.Н. Бобкова