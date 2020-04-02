Вступил в законную силу приговор суда Минского района по делу о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в конце прошедшего года на территории Минского района и повлекшем тяжелые последствия для здоровья двоих участников дорожного движения.

Транспортные средства законодателем обоснованно отнесены к источникам повышенной опасности, так как их эксплуатация сопряжена с повышенным риском для жизни и здоровья участников дорожного движения. Так, за прошедший год судами Минской области за нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие менее тяжкие, тяжкие телесные повреждения и смерти участников дорожного движения осуждено 156 лиц.

В то же время, совершению дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями зачастую способствует нахождение лиц, управляющих транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения. Так, из указанного числа осужденных в 29 случаях виновные действия совершены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что составило почти 19% от общего числа осужденных по данной категории дел. Не стало исключением и рассматриваемое уголовное дело.

Для принятия законного и справедливого решения по уголовному делу о преступлении, связанном с нарушением Правил дорожного движения, необходима детальная проверка всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, оценка соответствия действий водителей правилам дорожного движения, что, в свою очередь, требует специальных познаний, экспертных исследований и свидетельствует об особой сложности данной категории уголовных дел.

В ходе следствия по делу установлено, что обвиняемый Н., в нарушение Правил дорожного движения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проявив невнимательность и преступную небрежность, в темное время суток, превысил допустимую скорость по условиям видимости дороги и интенсивности движения, отвлекся от управления автомобилем и не обеспечил постоянный контроль за безопасным движением управляемого транспортного средства, в результате чего, имея возможность заблаговременно наблюдать двигавшийся впереди в попутном направлении по этой же полосе с меньшей скоростью автомобиль под управлением Х., не принял своевременно мер к снижению скорости и совершил столкновение с ним.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителю Х. причинены менее тяжкие телесные повреждения, а его пассажиру – тяжкие.

Комплексом проведенных по делу экспертных исследований и следственных действий установлено, что именно пренебрежение указанными правилами дорожного движения и их сознательное нарушение обвиняемым Н. явилось причиной случившейся трагедии – дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями.

Не стало препятствием к объективному установлению всех обстоятельств произошедшего и тот факт, что виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Приговором суда Минского района Н. признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений. На основании санкции ч.4 ст.317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

Судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, согласилась с приведенными в приговоре выводами о виновности Н. в совершении инкриминированного ему преступления и избранным судом видом и сроком наказания.

Заместитель прокурора

Минской области

старший советник юстиции Александр Белицкий