Статистика пожаров с гибелью людей остается печальной из года в год. При этом наибольшее количество пожаров и жертв огня наблюдается в жилом секторе. Так как же обеспечить безопасность себя и своих родных? Если обратится к мировому опыту, то здесь на первое место выходят автономные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели раннего обнаружения пожаров.

На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (АПИ) можно считать эффективным средством по предупреждению гибели людей от пожаров. Громкий сигнал извещателя способен и разбудить уснувшего курильщика, и напомнить хозяйке о забытой на плите пище. Это устройство реагирует на дым, пар еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами, вылив стакан воды, накрыв плотным покрывалом или засыпав землей из цветочного горшка.

Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективней установить пожарный извещатель на потолке, причем сделать это можно самостоятельно.

Всего одного АПИ достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Для семей, в которых есть маленькие дети, специально изготовлены устройства с функцией постепенного нарастания звука, чтобы не напугать ребенка. Также автономные извещатели не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования.

Минимум раз в год требуется менять батарейки. И периодически снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.

Установив датчик в своем жилье и в доме пожилых людей, вы можете быть уверены, что сохраните не только имущество, но человеческие жизни.

А.ДАШУК, специалист по социальной работе отделения первичного приема, информации, анализа и прогнозирования ГУ «СТЦСОН».