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Школьник в Барановичском районе нашел боеприпас
02.04.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Барановичском районе школьник во время прогулки нашел боеприпас, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В дежурную часть Барановичского РОВД позвонили из агрогородка Жемчужный. Учащийся местной школы гулял на улице и увидел похожий на боеприпас предмет. Им оказался артиллерийский снаряд 37 мм. Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 обследовали территорию, других взрывных устройств не обнаружили.
Похожее заявление поступило в милицию от еще одного жителя Барановичского района. Он рассказал, что во время весенних полевых работ обратил внимание на металлический предмет, похожий на боеприпас. О подозрительной находке он сразу сообщил правоохранителям. Обследовав территорию, саперы достали еще один снаряд. Их калибр 77 мм.
В обоих случаях боеприпасы были времен Великой Отечественной войны. Они уничтожены.
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В Барановичском районе школьник во время прогулки нашел боеприпас, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. В дежурную часть Барановичского РОВД...
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