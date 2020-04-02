Школьник в Барановичском районе нашел боеприпас

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичском районе школьник во время прогулки нашел боеприпас, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.





В дежурную часть Барановичского РОВД позвонили из агрогородка Жемчужный. Учащийся местной школы гулял на улице и увидел похожий на боеприпас предмет. Им оказался артиллерийский снаряд 37 мм. Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 обследовали территорию, других взрывных устройств не обнаружили.





Похожее заявление поступило в милицию от еще одного жителя Барановичского района. Он рассказал, что во время весенних полевых работ обратил внимание на металлический предмет, похожий на боеприпас. О подозрительной находке он сразу сообщил правоохранителям. Обследовав территорию, саперы достали еще один снаряд. Их калибр 77 мм.





В обоих случаях боеприпасы были времен Великой Отечественной войны. Они уничтожены.