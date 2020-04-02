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Школьник в Барановичском районе нашел боеприпас

02.04.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичском районе школьник во время прогулки нашел боеприпас, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Школьник в Барановичском районе нашел боеприпас

В дежурную часть Барановичского РОВД позвонили из агрогородка Жемчужный. Учащийся местной школы гулял на улице и увидел похожий на боеприпас предмет. Им оказался артиллерийский снаряд 37 мм. Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 обследовали территорию, других взрывных устройств не обнаружили.

Школьник в Барановичском районе нашел боеприпас

Похожее заявление поступило в милицию от еще одного жителя Барановичского района. Он рассказал, что во время весенних полевых работ обратил внимание на металлический предмет, похожий на боеприпас. О подозрительной находке он сразу сообщил правоохранителям. Обследовав территорию, саперы достали еще один снаряд. Их калибр 77 мм.

Школьник в Барановичском районе нашел боеприпас

В обоих случаях боеприпасы были времен Великой Отечественной войны. Они уничтожены.

 
 
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  В Барановичском районе школьник во время прогулки нашел боеприпас, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. В дежурную часть Барановичского РОВД...
 
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