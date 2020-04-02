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02.04.2020 19:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Жителям района, обеспокоенным отсутствием в аптеках масок, антисептиков и перчаток, сообщаем, что завтра ожидается поступление в аптеки перечисленных средств защиты. Однако, количество их не безгранично! Маски, доставленные в аптеки Каменца вчера, разобрали в течение нескольких часов.

Как рассказала заведующая центральной районной аптеки Татьяна Левончук привоз масок, антисептиков и перчаток производится, как минимум, один раз в неделю.

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Author: Редактор сайта

Спешите купить!

Редактор сайта

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Жителям района, обеспокоенным отсутствием в аптеках масок, антисептиков и перчаток, сообщаем, что завтра ожидается поступление Сообщение Спешите купить!...
 
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