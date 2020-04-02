Спешите купить!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Жителям района, обеспокоенным отсутствием в аптеках масок, антисептиков и перчаток, сообщаем, что завтра ожидается поступление в аптеки перечисленных средств защиты. Однако, количество их не безгранично! Маски, доставленные в аптеки Каменца вчера, разобрали в течение нескольких часов.

Как рассказала заведующая центральной районной аптеки Татьяна Левончук привоз масок, антисептиков и перчаток производится, как минимум, один раз в неделю.