В Минске начался суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля

Источник материала: ОНТ

В Минске в здании Дома Правосудия суд Московского района начал рассматривать уголовное дело о взрывах на салюте 3 июля 2019 года, передает БЕЛТА.

Перед судом предстали трое обвиняемых. Среди них – два гражданина России – инженеры предприятия, которое изготавливает фейерверки. Мужчин обвиняют в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, которое повлекло смерть человека по неосторожности, а также причинение ущерба в крупном размере.

Третий фигурант – командир роты Минской военной комендатуры. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 463 УК РБ (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере).

Как установило следствие, накануне салюта сотрудниками Минской военной комендатуры было обнаружено, что значительная часть пиротехнических изделий не соответствует нормативно-технической документации. Пиротехника, которую ранее закупили в России, была бракованная (диаметр изделий был выше нормы, поэтому их должны были отбраковать).

Чтобы на месте исправить найденные дефекты и заменить бракованные фейерверки, в Минск приехали два инженера российского предприятия-изготовителя. Во время заряжания салютных установок вместе с командиром роты Минской военной комендатуры они уменьшили диаметр с помощью механического воздействия. Руководство по эксплуатации, а также нормативная и техническая документация этого не предусматривала.

190 фейерверочных изделий из 480, которые были заряжены в восемь салютных установок, оказались небезопасными для проведения салюта. Нарушения привели к нештатным ситуациям – пиротехнические изделия взорвались на низкой высоте и в стволах мортир. В итоге один человек погиб, 11 пострадали. Имуществу физических и юридических лиц нанесен ущерб на сумму более Br740 тыс.

ФОТО: БЕЛТА

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