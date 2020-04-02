Мир сходил с ума от его вращений! Где теперь звезда «фигурки» 2000-х, который соперничал с Плющенко

Источник материала: Tut.by

Швейцарский фигурист Стефан Ламбьель ворвался в мировую элиту в юниорском возрасте. Он доказал, что в мужском одиночном катании могут выигрывать не только брутальные технари, но и грациозные и невероятно пластичные парни. Ламбьель ушел из спорта в 24 года, но успел стать призером Олимпиады и двукратным чемпионом мира, а еще круто изменить свой вид спорта. Сегодня Стефану исполняется 35. По этому случаю SPORT.TUT.BY вспоминает его яркую карьеру и рассказывает, где швейцарский гений сейчас.



Фото из инстаграма Стефана Ламбьеля

Тренировки на пожертвования

Стефан Ламбьель родился во франкоязычной коммуне Швейцарии. Его мама — из Португалии, отец — швейцарец. Фигурным катанием Стефан начал заниматься в семилетнем возрасте — вдохновился примером старшей сестры.

Когда парню было 14 лет, родители развелись. Маме пришлось искать дополнительные источники дохода, чтобы дать возможность сыну, на тот момент уже чемпиону страны по юниорам, не бросать любимый спорт.

В те годы в Швейцарии не было господдержки фигуристов. А на один сезон тренировок, по воспоминаниям Ламбьеля, требовалось примерно 100 тысяч долларов.



Стефан с мамой. Фото из инстаграма Стефана Ламбьеля

Тогда дядя будущего чемпиона мира предложил открыть фан-клуб, куда бы добровольцы жертвовали деньги для фигуристов. Идея сработала. Фан-клуб получил поддержку и просуществовал вплоть до завершения карьеры Ламбьеля.

Соперничество с Плющенко, травма и возвращение

На взрослом уровне Стефан Ламбьель дебютировал в 2001 году. На чемпионате Европы в Братиславе он впервые встретился на льду с россиянином Евгением Плющенко, который впоследствии станет его главным соперником. На своей первой «европе» Ламбьель занял лишь девятое место, зато годом позже на ЧЕ в Лозанне стал четвертым и благодаря этому отобрался на Олимпиаду-2002.

Именно на домашнем чемпионате Европы Стефан исполнил знаменитую произвольную Quidam Cirque du Soleil, в которой заявил о себе как о настоящем артисте на льду.

Источник видео: Helga

На первых Играх в карьере Ламбьель стал только 15-м. Но следующий олимпийский цикл утвердил его в статусе топа мужского одиночного катания. Стефан Ламбьель выиграл два золота чемпионатов мира — в 2005 и 2006 годах (правда, оба раза в отсутствии Евгения Плющенко).

На Олимпиаду в Турине 20-летний Ламбьель ехал одним из фаворитов, хоть и прекрасно понимал аппетиты Плющенко, жаждущего золота после досадного второго места в Солт-Лейк-Сити. По итогам короткой и произвольной олимпийских программ швейцарец проиграл россиянину почти 30 баллов. Там, в Турине, Плющенко впервые стал олимпийским чемпионом, а Стефан Ламбьель забрал в коллекцию серебро.



Фото: Reuters

В 2008 году 22-летний Ламбьель неожиданно завершил карьеру из-за травмы паха, однако в 2009-м вернулся для участия в своих третьих Олимпийских играх в карьере.

— Выиграть золото в мужском катании — это невероятная мечта, — признавался девятикратный чемпион Швейцарии. — Но в то же время и реальная цель.

В Ванкувер Стефан ехал уже звездой. Он стал знаменосцем своей страны и подчеркивал, что планирует выйти на олимпийский лед не как на поединок или битву с конкурентами, а как на шоу. И в этом был весь он.



Фото из инстаграма Стефана Ламбьеля

— От соперничества с Плющенко я не ожидаю ничего, — подчеркивал Ламбьель. — Не ощущаю, что эти соревнования подобны тем, что есть в теннисе, когда вы встречаетесь с соперником лицом к лицу и должны победить. Это больше шоу. Когда я нахожусь на льду, то у меня есть пять минут, чтобы показать свое мастерство, а против меня никто не играет. Судьи решат, быть ли мне олимпийским или европейским чемпионом.

Судьи решили, что место Ламбьеля в Ванкувере лишь четвертое. По сумме двух программ швейцарец проиграл полбалла японцу Дайсукэ Такахаси и после Игр в 24 года принял решение окончательно уйти из любительского спорта.

Артист на льду

С тех прошло уже 10 лет. Но весь спортивный мир до сих вспоминает невероятно пластичного швейцарца, который показал, каким может быть альтернативный мир мужской «фигурки».



Фото из инстаграма Стефана Ламбьеля

Ламбьель — это олимпийский призер с душой невероятного артиста. Он и сам признавался, что фигурное катание привлекло его, еще семилетнего, своей актерской стороной и возможностью выражать эмоции и идеи через танцевальные программы.

— Для меня фигурное катание как книга, которую вы собираетесь написать. Когда катаешься, пишешь некую историю, за которую сам отвечаешь, — пояснял он.

Фишкой Ламбьеля всегда были вращения. Он исполнял их на космической скорости, с точной центровкой и необычными позициями в волчке и стоя.

Швейцарский чемпион растворялся в каждом своем танце и, заигрываясь, иногда словно забывал, что за недокруты и падения снимают баллы. При этом, даже допуская помарки, он умудрялся поднимать целые арены.

Источник видео: Helga

— Есть огромное количество способов самовыражения на льду. Кроме того, есть место подвигу, расширению собственных горизонтов. Но это необязательно сводится к количеству скрученных оборотов в воздухе, — до сих пор уверен швейцарец.

На протяжении всей карьеры Стефан не позволял себе расслабляться. Тренеры рассказывали, что он тренировался по ночам, оттачивая четверной тулуп и нелюбимый тройной аксель. Потому неудивительно, что к концу карьеры хореограф Саломе Бруннер, работавшая со швейцарцем, отмечала: ему уже практически не нужны советы со стороны.



Фото из инстаграма Стефана Ламбьеля

— Стефан — выдающийся артист, гениальный «вращальщик», которого задушили современные правила фигурного катания, — говорил о Ламбьеле известный российский тренер Алексей Мишин. — Его уход я воспринял с печалью. Как музыкант ощущает потерю выдающегося коллеги-исполнителя.

Собственная школа и новые роли

После ухода из спорта Стефан Ламбьель начал выступать в коммерческих шоу, открыл на родине собственную школу фигурного катания, а также занялся постановкой программ для других фигуристов.



Стефан с учеником Денисом Васильевым. Фото из инстаграма Стефана Ламбьеля

Интересно, что в первый же сезон после завершения карьеры Стефан поставил показательный номер японцу Такахаси, который обогнал его в медальном споре в Ванкувере.

Позже Ламбьель работал в качестве постановщика с такими топами мирового фигурного катания, как Мики Андо, Флоран Амодио, Михал Бржезина, Каролина Костнер, Юлия Липницкая и другими.

С 2016 года Ламбьель стал основным тренером латвийского фигуриста Дениса Васильева.

При этом Стефан и сам периодически выступает на льду. Каждый день он выделяет минимум час для собственных тренировок.

— Совершенствоваться — в том числе и психологически — можно и в рамках активной внеледовой подготовки, отрабатывая движения, которые потом исполняешь на катке.



Фото: Reuters

По мнению Ламбьеля, талантливый фигурист должен доносить эмоции не резкими взмахами, а сердцем. Кажется, это мастерство ему покорилось.