Розовые медузы «зацвели» на Филлипинах

Источник материала: ОНТ

Именно так называют учёные необычное явление: тысячи морских обитателей заняли места туристов у прибрежных пляжей.

Поскольку люди сидят по домам на карантине, животные наконец почувствовали себя в безопасности. Обычно они появляются в местных водах в начале весны, но увидеть такого количества медуз специалисты не ожидали. Кстати, этот вид считается ядовитым.

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