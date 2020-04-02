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Александр Лукашенко о Беларуси и России: «Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная, скажем так, валюта»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь готова следовать Союзному договору, но настаивает на соблюдении равных условий для жизни людей и работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 2 апреля, во время интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.
Наши коллеги готовят серию интервью к 75-летию Великой Победы. Еще одним поводом к разговору с белорусским лидером стал День единения народов Беларуси и России, который отмечается сегодня.
Отвечая на вопрос о будущем Союзного государства, Президент сделал акцент на злободневных вопросах, без решения которых двигаться по интеграционным дорожным картам невозможно. Прежде всего, России следует прекратить общение с Беларусью с позиции «старшего брата».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где (это тоже не вопрос), а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, российский рубль большой, покрепче нефти, побольше и прочее, Россия будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? Где же тут тогда наш суверенитет будет?
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Александр Лукашенко о Беларуси и России: «Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная, скажем так, валюта»
Новости Беларуси. Беларусь готова следовать Союзному договору, но настаивает на соблюдении равных условий для жизни людей и работы предприятий, сообщили в...
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