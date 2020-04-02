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Александр Лукашенко о Беларуси и России: «Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная, скажем так, валюта»

02.04.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь готова следовать Союзному договору, но настаивает на соблюдении равных условий для жизни людей и работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 2 апреля, во время интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

Наши коллеги готовят серию интервью к 75-летию Великой Победы. Еще одним поводом к разговору с белорусским лидером стал День единения народов Беларуси и России, который отмечается сегодня.

Александр Лукашенко в День единения народов Беларуси и России: «Нам удалось создать надежный правовой фундамент Союзного государства»

Александр Лукашенко о Беларуси и России: «Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная, скажем так, валюта»

Отвечая на вопрос о будущем Союзного государства, Президент сделал акцент на злободневных вопросах, без решения которых двигаться по интеграционным дорожным картам невозможно. Прежде всего, России следует прекратить общение с Беларусью с позиции «старшего брата».

Александр Лукашенко о Беларуси и России: «Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная, скажем так, валюта»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть Договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый такой серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная, скажем так, валюта. Это не белорусский рубль, это не российский рубль.

И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где (это тоже не вопрос), а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, российский рубль большой, покрепче нефти, побольше и прочее, Россия будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? Где же тут тогда наш суверенитет будет?

Александр Лукашенко о Беларуси и России: «Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная, скажем так, валюта»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Перцов

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь готова следовать Союзному договору, но настаивает на соблюдении равных условий для жизни людей и работы предприятий, сообщили в...
 
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