Картофельное пюре, как у мамы: тонкости и хитрости

, иначе пюре превратится в жижу, только с простой деревянной или специальной перфорированной из нержавеющей стали толкушкой;

закладывайте картофель в немного подсоленную воду, когда она закипит. К этому времени можно почистить, промыть и разрезать слишком крупные клубни, однако

мелко резать не стоит

, иначе картофель потеряет много крахмала, а это отразится на вкусе пюре;