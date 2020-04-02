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Картофельное пюре, как у мамы: тонкости и хитрости

02.04.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Картофельное пюре, как у мамы: тонкости и хитрости

Картофельное пюре – популярный и любимый многими поколениями в нашей стране гарнир. Вряд ли существует блюдо, которое готовят так же часто, как картофельное пюре. Оно сочетается с любым мясом, овощами, рыбой, подходит для детского питания. А еще многие помнят обожаемый в детстве обед – картофельное пюре с котлеткой. Но как правильно приготовить пюре, чтобы оно было по-домашнему вкусным? Рассказываем.

  • классическое пюре готовится из отварного картофеля, сливочного масла, молока и соли. Без электроприборов, иначе пюре превратится в жижу, только с простой деревянной или специальной перфорированной из нержавеющей стали толкушкой;
  • для пюре совершенно не подходит молодой картофель. Лучше взять картошку предыдущего урожая, гладкие, целые, плотные клубни;
  • закладывайте картофель в немного подсоленную воду, когда она закипит. К этому времени можно почистить, промыть и разрезать слишком крупные клубни, однако мелко резать не стоит, иначе картофель потеряет много крахмала, а это отразится на вкусе пюре;
  • воды в кастрюле должно быть столько, чтобы сверху был слой примерно 1,5-2 см;
  • если добавить в воду во время варки картофеля любую смесь прованских трав, это существенно улучшит его вкус. Можно просто положить в кипящую воду веточки розмарина, тимьяна, лаврового листа, а в конце варки вытащить их шумовкой;
  • основной секрет нежного, сливочно-белого картофельного пюре в том, что при его приготовлении все ингредиенты должны быть горячими. Когда картофель сварится, слейте воду, поставьте кастрюлю с клубнями на 3-4 минуты на маленький огонь для дополнительной просушки и сразу же начинайте разминать его, затем постепенно добавьте в пюре сливочное масло и молоко, которые тоже обязательно должны быть горячими; 
  • пюре станет еще вкуснее, если заменить молоко сливками;
  • пропорции всех ингредиентов каждый определяет на свое усмотрение, но для классического домашнего пюре – на 1 кг картофеля, 200 мл молока или сливок, 100 г сливочного масла и соль по вкусу.


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Картофельное пюре – популярный и любимый многими поколениями в нашей стране гарнир. Вряд ли существует блюдо, которое готовят так же часто, как картофельное пюре....
 
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