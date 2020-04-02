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Volkswagen Teramont обзавелся «внедорожным» пакетом Basecamp

02.04.2020 17:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Без малого год назад Volkswagen привлек внимание к возможностям по индивидуализации кроссовера Atlas, в Беларуси известного как Teramont. Тогда в Нью-Йорке немцы показали концепт Atlas Basecamp, а теперь многие из разрекламированных с его помощью аксессуары стали доступны для продажи, но пока только на рынке США.


Фирменный набор Basecamp для американского Atlas включает пластиковые накладки на бамперы и пороги, расширители колесных арок угольно-серого цвета и соответствующие шильдики на передних крыльях. И за все это Volkswagen просит 2500 долларов.


Если доплатить еще 1500 долларов, на кроссовер установят оригинальные 17-дюймовые колесные диски Fifteen52 Traverse MX с всесезонными шинами размерности 245/70.


К слову, концепт располагал еще комплектом подвески H&R с увеличенным на 3,8 см дорожным просветом и дополнительным багажником на крыше, но для серийного Atlas они не доступны.


Напомним, что не так давно заокеанский Atlas был обновлен, но когда рестайлинговые кроссоверы — уже под именем Teramont — доберутся до нашего рынка, пока неясно.

 
 
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Кроссовер Volkswagen Atlas/Teramont получил «внедорожный» набор Basecamp, который оценили в 4000 долларов.
 
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Газета Авангард
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