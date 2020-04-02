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Камандар Маджидов о пандемии: «Это своего рода война. Надо это перетерпеть»
Источник материала: СТВ
Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе
Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
И самое главное, что это тоже своего рода война. Надо это тоже перетерпеть. Весь мир перетерпит и пойдет вперёд. Хотел бы пожелать всем здоровья, и постарайтесь, всё-таки, элементарные вещи исполнять – помыть руки, держать гигиену. Вот и всё.
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Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». Как тренируются спортсмены на карантине: «Где-то с бутылками воды...
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