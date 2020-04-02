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Камандар Маджидов о пандемии: «Это своего рода война. Надо это перетерпеть»

02.04.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Как тренируются спортсмены на карантине: «Где-то с бутылками воды пятилитровыми, кто-то с книгами»

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Я думаю, что спорт на этом не остановится. Было много времён, и война была. И всё было – и протесты были, «холодная» война была. Несмотря ни на что, спорт продолжал.

Даже во время войны проводили Олимпийские игры – было такое тоже. Спорт, наоборот, будет ещё сильнее. Спорт сплотится, спорт будет идти вперёд.

И самое главное, что это тоже своего рода война. Надо это тоже перетерпеть. Весь мир перетерпит и пойдет вперёд. Хотел бы пожелать всем здоровья, и постарайтесь, всё-таки, элементарные вещи исполнять – помыть руки, держать гигиену. Вот и всё.

Камандар Маджидов о пандемии: «Это своего рода война. Надо это перетерпеть»

Люди в материале: Камандар Маджидов

 
 
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Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». Как тренируются спортсмены на карантине: «Где-то с бутылками воды...
 
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