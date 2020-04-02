БАТЭ заработал на трансферах почти полтора миллиона долларов

Источник материала: ОНТ

Футбольный клуб БАТЭ в прошлом году заработал на трансферах чуть более полутора миллионов долларов.

В 2019 году борисовчане продали в сербскую «Црвену Звезду» сразу двух ведущих игроков — защитника Неманью Милуновича и хавбека Мирко Иванича.

На покупку футболистов БАТЭ потратил почти в два раза меньше — 680 тысяч долларов.





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