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БАТЭ заработал на трансферах почти полтора миллиона долларов
Источник материала: ОНТ
Футбольный клуб БАТЭ в прошлом году заработал на трансферах чуть более полутора миллионов долларов.
В 2019 году борисовчане продали в сербскую «Црвену Звезду» сразу двух ведущих игроков — защитника Неманью Милуновича и хавбека Мирко Иванича.
На покупку футболистов БАТЭ потратил почти в два раза меньше — 680 тысяч долларов.
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Футбольный клуб БАТЭ в прошлом году заработал на трансферах чуть более полутора миллионов долларов. В 2019 году борисовчане продали в сербскую «Црвену Звезду» сразу...
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