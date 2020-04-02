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Школьник в Барановичском районе наткнулся на боеприпас
Источник материала: Партизан
В Барановичском районе школьник во время прогулки нашел боеприпас
В дежурную часть Барановичского РОВД позвонили из агрогородка Жемчужный. Учащийся местной школы гулял на улице и увидел похожий на боеприпас предмет. Им оказался артиллерийский снаряд 37 мм. времен Второй мировой войны
Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 обследовали территорию, других взрывных устройств не обнаружили.
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В Барановичском районе школьник во время прогулки нашел боеприпас
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