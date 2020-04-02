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Нарушение правил пользования электрооборудованием - вероятная причина пожара в Новополоцке
Источник материала: БTКак сообщает МЧС, накануне на стоянке возле дома по улице Якуба Коласа вспыхнули три автомобиля. Пламя охватило "Волгу", "рено" и "ауди". Буквально 5 минут понадобилось спасателям, чтобы справиться со стихией. Однако огонь успел повредить машины. Некоторые автомобили практически сгорели.
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Как сообщает МЧС, накануне на стоянке возле дома по улице Якуба Коласа вспыхнули три автомобиля. Пламя охватило "Волгу", "рено" и "ауди". Буквально 5 минут...
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