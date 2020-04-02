Новый флешмоб с участием Василевич и Черкашиной: люди выставляют фото в перчатках. Рассказываем зачем

Источник материала: Tut.by

Ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма — 2 апреля — в соцсетях запустили флешмоб, который позволяет обмениваться виртуальными рукопожатиями и держаться вместе. Во флешмобе уже приняли участие десятки белорусов.

В их числе музыканты Лявон Вольский и VAL, автор многочисленных социальных инициатив для людей с особенными потребностями Александр Авдевич, директор Купаловского театра Павел Латушко, спортивный комментатор Николай Ходасевич, известная гимнастка Любовь Черкашина, «Мисс Беларусь» Мария Василевич, телеведущая Люция Геращенко.



Любовь Черкашина

В 2020 году весь мир услышал о социальной изоляции. Многие испытали это состояние на себе, когда добровольно или вынужденно на время ограничили круг общения. На самом деле социзоляция — феномен не новый: больше 50 миллионов людей обособлены от общества всю свою жизнь. Основания разные: нарушение зрения, опорно-двигательного аппарата, аутизм… Но главная причина — непринятие в обществе «не таких, как все». Тем временем, каждый человек заслуживает внимания и поддержки.

Символом этого выбрали «виртуальные рукопожатия». Хештег акции — #жмурукуонлайн, визуальный символ — рука в перчатке. Атрибуты флешмоба подчеркивают: здороваться и поддерживать друг друга сейчас очень важно и нужно — главное, думать о безопасности, как своей, так и окружающих. Многие участники используют перчатку синего цвета, чтобы напомнить о проблеме интеграции людей с аутизмом в жизнь общества (синий цвет традиционно символизирует тему аутизма).



Мария Василевич

В продолжение темы, с 2 апреля 2020 года для зрителей станет доступен в Сети документальный фильм «Кто последний?» режиссера Сергея Исакова о четырех участниках семейного инклюзивного театра «i» . Житель любой точки земного шара может смотреть фильм бесплатно и без авторизации по ссылке .

Семейный инклюзив-театр «i» создан на базе театральной студии Ирины Пушкаревой (кстати, мы уже рассказывали о его воспитанниках ). В рамках занятий студийцы, включая ребят с аутизмом, обучаются хореографии, пластике, вокалу, актерской игре, общению друг с другом. Следить за новостями инклюзивного театра «i» можно на сайте и на официальной странице в facebook .





«Кто последний?» — документальный фильм-наблюдение на основе 18-месячного видеомониторинга репетиций семейного инклюзив-театра «i». В фильме показано, как до неузнаваемости изменяются четыре главных героя: Костя, Миша, Влада и Максим — всего за полтора года занятий с руководителями и другими детьми. Погружаясь в творчество, дети с аутизмом раскрываются, проявляют интерес к окружающему миру, охотнее общаются со сверстниками…

Премьера фильма «Кто последний?» прошла в Минске в 2018 году. С тех пор документальное кино неоднократно показывали в белорусских регионах и за границей: в Индии, Англии, Бразилии. Этот фильм — наглядное пособие по общению с людьми с аутизмом. Особенно полезен материал для психологов, студентов, которые интересуются темой инклюзии, педагогов, работников детских театральных студий, кружков, а также семей, в которых растут дети с аутизмом.

Виртуальное рукопожатие, просмотр фильма, его репост — самые простые способы проявить свою солидарность с людьми, которые оказались в непростой ситуации. Еще одна форма поддержки — материальная. К примеру, абоненты А1 могут перечислить средства в помощь семейному инклюзив-театру «i» от 2 рублей, отправив SMS на номер 0204 или USSD-запрос *222*24#. Также все желающие могут перечислить театру от 3 рублей через платформу «Имена» .