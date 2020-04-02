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Лука Модрич решил остаться в «Реале» до лета 2021 года
Источник материала: ОНТ
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен остаться в клубе до истечения срока контракта, который рассчитан до лета 2021 года.
Хорватский футболист объявил руководству, что не намерен вести переговоры с другими командами. Но готов уступить место в основном составе, если его игра не будет соответствовать должному уровню. Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В составе мадридцев он становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. В 2018 году Модрич был признан лучшим футболистом мира.
Фото: Getty Images
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен остаться в клубе до истечения срока контракта, который рассчитан до лета 2021 года. Хорватский футболист...
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