Лука Модрич решил остаться в «Реале» до лета 2021 года

Источник материала: ОНТ

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен остаться в клубе до истечения срока контракта, который рассчитан до лета 2021 года.

Хорватский футболист объявил руководству, что не намерен вести переговоры с другими командами. Но готов уступить место в основном составе, если его игра не будет соответствовать должному уровню. Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В составе мадридцев он становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. В 2018 году Модрич был признан лучшим футболистом мира.

Фото: Getty Images

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