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Самый большой водопад исчез в Эквадоре

02.04.2020 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый большой водопад исчез в Эквадоре

Одна из главных туристических достопримечательностей в Эквадоре – легендарный 150-метровый водопад Сан-Рафаэль на реке Напо – исчезла, сообщает CNN.

Каждый год сюда съезжались тысячи людей, чтобы полюбоваться водопадом.

Специалисты из Министерства окружающей среды Эквадора полагают, что исчезновение водопада связано с тем, что в русле реки образовалась воронка, из-за этого вода больше не доходит до прежнего места падения. Теперь она падает в трех других местах чуть выше по течению, в результате видны только три маленьких водопада.

При этом точная причина исчезновения пока не названа.

Водопад уже исключили из карты достопримечательностей для туристов, восстанавливать его не намерены.

Фото: Getty Images

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Одна из главных туристических достопримечательностей в Эквадоре – легендарный 150-метровый водопад Сан-Рафаэль на реке Напо – исчезла, сообщает CNN. Каждый год...
 
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