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Самый большой водопад исчез в Эквадоре
Источник материала: ОНТ
Одна из главных туристических достопримечательностей в Эквадоре – легендарный 150-метровый водопад Сан-Рафаэль на реке Напо – исчезла,
Каждый год сюда съезжались тысячи людей, чтобы полюбоваться водопадом.
Специалисты из Министерства окружающей среды Эквадора полагают, что исчезновение водопада связано с тем, что в русле реки образовалась воронка, из-за этого вода больше не доходит до прежнего места падения. Теперь она падает в трех других местах чуть выше по течению, в результате видны только три маленьких водопада.
При этом точная причина исчезновения пока не названа.
Водопад уже исключили из карты достопримечательностей для туристов, восстанавливать его не намерены.
Фото: Getty Images
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Одна из главных туристических достопримечательностей в Эквадоре – легендарный 150-метровый водопад Сан-Рафаэль на реке Напо – исчезла, сообщает CNN. Каждый год...
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