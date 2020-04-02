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Переходил дорогу очень аккуратно: лось замечен возле Национальной библиотеки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лесной гость в Минске. Лось был замечен 2 апреля в районе Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Судя по кадрам, появившимся в сети, животное захотело перебраться в лесополосу. Пришлось преодолеть четыре полосы оживленной магистрали. Впрочем, гость был осторожен: дождался, пока автомобилисты притормозят, и без происшествий добрался до места назначения.
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Новости Беларуси. Лесной гость в Минске. Лось был замечен 2 апреля в районе Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Судя по...
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