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Переходил дорогу очень аккуратно: лось замечен возле Национальной библиотеки

02.04.2020 19:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лесной гость в Минске. Лось был замечен 2 апреля в районе Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Переходил дорогу очень аккуратно: лось замечен возле Национальной библиотеки

Судя по кадрам, появившимся в сети, животное захотело перебраться в лесополосу. Пришлось преодолеть четыре полосы оживленной магистрали. Впрочем, гость был осторожен: дождался, пока автомобилисты притормозят, и без происшествий добрался до места назначения.

Переходил дорогу очень аккуратно: лось замечен возле Национальной библиотеки

Переходил дорогу очень аккуратно: лось замечен возле Национальной библиотеки

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Лесной гость в Минске. Лось был замечен 2 апреля в районе Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Судя по...
 
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