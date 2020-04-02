Хорошая новость: среди белорусских таможенников нет заболевших коронавирусом

"Мы эти вещи понимаем, у нас есть средства защиты. К радости, пока ни один сотрудник не заболел этой сложной болезнью. Общая заболеваемость личного состава находится на уровне аналогичного периода прошлого года", - отметил Юрий Сенько.





Он подчеркнул, что и сами сотрудники таможни с ответственностью подходят к ситуации, используя индивидуальные средства защиты и выполняя рекомендации Министерства здравоохранения.







