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Хорошая новость: среди белорусских таможенников нет заболевших коронавирусом
Источник материала: Партизан
Об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько,
"Мы эти вещи понимаем, у нас есть средства защиты. К радости, пока ни один сотрудник не заболел этой сложной болезнью. Общая заболеваемость личного состава находится на уровне аналогичного периода прошлого года", - отметил Юрий Сенько.
Он подчеркнул, что и сами сотрудники таможни с ответственностью подходят к ситуации, используя индивидуальные средства защиты и выполняя рекомендации Министерства здравоохранения.
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Об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.
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