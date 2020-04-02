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Хорошая новость: среди белорусских таможенников нет заболевших коронавирусом

02.04.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы эти вещи понимаем, у нас есть средства защиты. К радости, пока ни один сотрудник не заболел этой сложной болезнью. Общая заболеваемость личного состава находится на уровне аналогичного периода прошлого года", - отметил Юрий Сенько.

Он подчеркнул, что и сами сотрудники таможни с ответственностью подходят к ситуации, используя индивидуальные средства защиты и выполняя рекомендации Министерства здравоохранения.
 
 
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Об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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