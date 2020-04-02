Визовое соглашение с Евросоюзом, правка кодексов и непростое время: в Минске стартовала весенняя сессия парламента

Источник материала: ОНТ

Весеннюю сессию депутаты Палаты представителей Национального собрания отрыли сегодня обсуждением важнейших вопросов. Работы у парламентариев намечается немало – именно от них во многом зависит определение пути, по которому будет двигаться страна дальше.

Рабочий день депутаты начали так же, как его теперь начинают все белорусы – обильно сполоснув руки антисептиком, принялись за работу. Да, сегодня пандемия меняет жизнь, но ситуация в Беларуси под контролем, – подтверждает председатель Парламента. И во многом это заслуга медиков. Выполнять их рекомендации – наша прямая обязанность.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству: «Сегодня и поведение в обществе, и сознательное отношение самих граждан к тем условиям жизнеобеспечения, которые у нас есть, имеет немаловажное значение. В рамках работы над административным кодексом уже звучат мысли и возникает дискуссия: надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья. С окрытие информации об источниках заражения, сокрытие информации о своем состоянии здоровья при наличии признаков заболевания, представляющего опасность».

Быть более активными должны и депутаты: необходимо знать, что происходит на предприятиях и объяснять людям о необходимости выполнять рекомендации врачей. Ряд изменений, над которыми предстоит поработать, коснется именно здравоохранения. Лекарства станут доступнее, очереди поредеют, а проходить медосмотр станет проще – изменения повысят качество медицины и поднимут престиж.

Справиться с любыми вызовами можно лишь сотрудничая и уважая интересы других – прозвучало сегодня в Парламенте. Самое время многим странам протянуть друг другу руку, а не ставить препоны. Для Беларуси маркером станет, конечно же, интеграция в формате Евразийского экономического союза и Союзного государства. Кстати, один рубеж мы уже преодолели – депутаты сегодня ратифицировали визовое соглашение с ЕС. А это значит, что стоимость «шенгена» снизится до 35 евро, бумажной волокиты будет меньше, а сроки пребывания – больше. Границы сейчас закрыли (верим, что ненадолго), и все равно это маленькая победа.

О том, что обстановка в мире будет проверять на прочность, говорила и председатель Совета Республики на открытии сессии. Производственная активность падает, рынки – проседают.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Беларуси: «Конечно, это международное сотрудничество. Тогда, когда мы уже наладили контакты со многими странами мира, и сегодня работаем эффективно. Тут я даже хочу сказать, что мы направили соболезнования нашим итальянским коллегам. Сегодня получили от них ответ с благодарностью, о том, что мы вместе. И они пишут о том, что в таких ситуациях мы должны ещё более тесно сплотиться – депутатский корпус, парламентарии всех стран – для того, чтобы быть вместе для решения таких непростых вопросов, которые вносят в жизнь вот такие ситуации – пандемия в мире».

Много работы ждет в сфере экономики. И не только. Особое внимание – корректировке кодексов. Разобраться с правоприменительной практикой – задача Президента. Есть, несомненно, запрос и от общества – только в Палату представителей поступило более 600 предложений, касающихся изменения норм кодексов. И еще один важный момент – парламентариям на весенней сессии предстоит назначить дату выборов Президента.

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